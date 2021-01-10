Один из богатейших людей мира, основатель и владелец компаний «SpaceX» и «Tesla» Илон Маск неутомимо продвигает идею колонизации Марса. Он заявил о цели через три десятилетия отправить туда миллион землян. Для того, чтобы разместить их, необходимо построить город. Естественно, потребуются немалые затраты.

И вот недавно Маск заявил о готовности реализовать все принадлежащее ему имущество, а вырученные средства направить на создание автономного поселения на Марсе. Целый ряд весьма недешевых объектов недвижимости уже были проданы год назад. Теперь Маск готов расстаться со всем остальным, включая даже жилье, оставив себе только акции компаний. При этом он планирует, что первый человек отправится на Красную планету не позднее, чем через шесть лет, сообщает РИА «Новости».