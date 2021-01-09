Специалисты из Бельгии и Нидерландов проследили за тем, как идет восстановление у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме.

Объектами исследования стали более тысячи восьмисот больных, средний возраст которых не превышал пятидесяти лет. Все они после излечения в течение как минимум трех месяцев предъявляли различные жалобы на плохое самочувствие. Около половины обследованных нуждались в дополнительном уходе, а треть – в посторонней помощи. При этом свыше восьмидесяти пяти процентов пациентов до болезни не высказывали жалоб на здоровье, а после выздоровления таких осталось лишь шесть процентов. Треть всех обследованных считала состояние своего здоровья плохим.

Такие результаты позволили ученым сделать вывод, что даже после легкого течения коронавируса больным необходима серьезная реабилитация, иначе система здравоохранения столкнется со значительной дополнительной нагрузкой. Эксперты также предложили отнести к категории хронических больных тех пациентов, которые сталкиваются с последствиями коронавируса свыше трех месяцев, сообщает телеканал НТВ.