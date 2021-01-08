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Газета "Кишиневские новости"

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Впервые с 2013 года в Новой Зеландии акула убила человека

Впервые с 2013 года в Новой Зеландии акула убила человека
08 января
18:51 2021
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По словам очевидцев трагедии, женщина плавала неподалеку от предупредительных флагов. Жертву успели вытащить из воды еще живой, однако ранения, нанесенные акулой, были не совместимы с жизнью, и женщина скончалась. Трагедия произошла на новозеландском пляже Вайхи-Бич, неподалеку от крупного города Окленд. Нападения акул крайне редко случаются в Новой Зеландии. Последний зарегистрированный случай, закончившийся смертью, датируется 2013 годом. Часть пляжа, где погибла женщина, была огорожена и в течение следующих семи дней будет запрещена к посещению.

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