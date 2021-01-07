Национальное управление по борьбе с коррупцией уведомило президента Клауса Йоханниса о том, что завело уголовное дело на бывшего министра окружающей среды, водных и лесных ресурсов Костела Алексе, сообщает «Международное румынское радио».

Прокуратура подозревает бывшего члена либерального правительства Людовика Орбана в том, что тот получил от директора одного из сталеплавильных предприятий металлического листа более чем на 100 тысяч леев, это около 20 тысяч евро. В обмен чиновник выдал сертификат о том, что объемы парниковых выбросов заводом соответствуют нормам. Полученную продукцию Алексе передал фирме, которую контролирует один из его родственников. Социал-демократы потребовали отправить подозреваемого в коррупции, который после прошлогодних местных выборов стал председателем Ясского уездного совета, в отставку.