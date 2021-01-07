Захват Капитолия в Вашингтоне сторонниками Трампа поразил мировую общественность, многие лидеры стран уже прокомментировали ситуацию.

Призывы Трампа выходить на улицы и его марш «Спасем Америку» закончились настоящей трагедией. Сторонники Трампа начали съезжаться в американскую столицу 4-го января. 6-го января многотысячная толпа собралась у Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена в прошедших президентских выборах США. Протест закончился штурмом Капитолия, в результате чего погибли четыре человека, пострадали, как минимум, 14 представителей правопорядка.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее «атакой на демократию». Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил: «Я верю в силу американской демократии. Президентство Джо Байдена сможет преодолеть этот напряженный этап и объединит граждан США». Французский президент Эмманюэль Макрон опубликовал видео в Твиттере, где сказал: «Когда в демократической стране сторонники бывшего президента поднимают оружие, чтобы оспорить легитимность выборов, мировое убеждение «один человек – один голос» оказывается подорвано. То, что произошло сегодня в Вашингтоне – явно не в духе Америки».