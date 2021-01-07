Четверг, 7 января 2021, 18:36

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: Пусть Рождество принесет всем гармонию, свет и здоровье

Игорь Додон: Пусть Рождество принесет всем гармонию, свет и здоровье
07 января
12:16 2021
Версия для печати

В честь праздника Рождества Христова Игорь Додон вместе с женой Галиной присутствовал на божественной литургии, проведенной Высокопреосвященным Митрополитом Владимиром в Кафедральном соборе Кишинёва.

Семья экс-президента Молдовы, как и большинство граждан, празднует Рождество по старому стилю, в соответствии с традициями предков.

«Пусть святой праздник Рождества принесет нам гармонию, свет, здоровье и душевное спокойствие! С Новым годом! Счастливого Рождества!», – такую запись по случаю важного события оставил в соцсетях Игорь Додон.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,12–0,33%
EUR21,00–0,90%
GBP23,26–0,59%
UAH0,61–0,43%
RON4,31–0,91%
RUB0,23–0,79%

Курсы валют в MDL на 07.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд