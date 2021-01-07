Игорь Додон: Пусть Рождество принесет всем гармонию, свет и здоровье
07 января
12:16 2021
В честь праздника Рождества Христова Игорь Додон вместе с женой Галиной присутствовал на божественной литургии, проведенной Высокопреосвященным Митрополитом Владимиром в Кафедральном соборе Кишинёва.
Семья экс-президента Молдовы, как и большинство граждан, празднует Рождество по старому стилю, в соответствии с традициями предков.
«Пусть святой праздник Рождества принесет нам гармонию, свет, здоровье и душевное спокойствие! С Новым годом! Счастливого Рождества!», – такую запись по случаю важного события оставил в соцсетях Игорь Додон.