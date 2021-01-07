В честь праздника Рождества Христова Игорь Додон вместе с женой Галиной присутствовал на божественной литургии, проведенной Высокопреосвященным Митрополитом Владимиром в Кафедральном соборе Кишинёва.

Семья экс-президента Молдовы, как и большинство граждан, празднует Рождество по старому стилю, в соответствии с традициями предков.

«Пусть святой праздник Рождества принесет нам гармонию, свет, здоровье и душевное спокойствие! С Новым годом! Счастливого Рождества!», – такую запись по случаю важного события оставил в соцсетях Игорь Додон.