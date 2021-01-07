Сегодня, когда в Молдове отмечают очень важный религиозный праздник зимы – Рождество Христово, Игорь Додон обратился с призывом к согражданам.

«Пусть дух Рождественского праздника принесет нам радость и спокойствие в наши души и в семьи, пусть дарует нам новые надежды в завтрашний день, осветит наши души и поддержит в добрых делах, которые мы желаем совершить.

Пусть наши мысли в эти дни будут и о скорбящих – поможем им и принесем исцеление.

От имени моей семьи передаю вам самые теплые поздравления и пожелания счастливых праздников, осененных добрыми мыслями.

Счастливого и светлого Рождества всем!», – говорится в тексте, опубликованном экс-президентом Молдовы.