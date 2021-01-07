Четверг, 7 января 2021, 13:11

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Три президента США о насилии в Капитолии

Три президента США о насилии в Капитолии
07 января
10:36 2021
Версия для печати

Бывшие президенты США жестко выступили против Дональда Трампа, после того как в Вашингтоне протестующие взяли штурмом здание Конгресса.

Билл Клинтон, комментируя происходящее в столице, заявил о «беспрецедентном нападении на Капитолий, конституцию и страну». Барак Обама был более эмоционален, объявив что «история справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжает безосновательно лгать об итогах законных выборов». По словам Джорджа Буша-младшего, «так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической стране». Бывшие президенты США таким образом невольно констатировали: всевозможные цветные революции – удел не только Молдовы, Украины, Киргизии, Туниса и прочих отсталых стран, они могут случиться и в «столпах демократии».     

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,21+0,22%
EUR21,16–0,14%
GBP23,42+0,11%
UAH0,61+0,09%
RON4,34–0,13%
RUB0,23+0,52%

Курсы валют в MDL на 07.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд