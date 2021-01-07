Бывшие президенты США жестко выступили против Дональда Трампа, после того как в Вашингтоне протестующие взяли штурмом здание Конгресса.

Билл Клинтон, комментируя происходящее в столице, заявил о «беспрецедентном нападении на Капитолий, конституцию и страну». Барак Обама был более эмоционален, объявив что «история справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжает безосновательно лгать об итогах законных выборов». По словам Джорджа Буша-младшего, «так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической стране». Бывшие президенты США таким образом невольно констатировали: всевозможные цветные революции – удел не только Молдовы, Украины, Киргизии, Туниса и прочих отсталых стран, они могут случиться и в «столпах демократии».