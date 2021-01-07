Служба безопасности (СБУ) Украины арестовала последователей австралийского неонациста Брентона Тарранта, который в марте прошлого года расстрелял в Новой Зеландии посетителей мечети, сообщает «Страна».

Лидером группировки был некто по прозвищу «Гитлер». Им была сформирована группа сторонников, объединенных ненавистью к некоторым этническим и религиозным группам. Также на украинский и русский языки «подпольщики» перевели «Манифест» Тарранта, который распространялся как в электронном, так и печатном видах. Об этом знали даже в Австралии и Новой Зеландии. Спецслужбы этих стран сообщали в Киев об активности местных неонацистов. СБУ вынуждена была отреагировать и задержать несколько человек. Традиционно в этом деле тоже был найден… «российский след».