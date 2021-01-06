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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 января 135911 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 января 135911 излечившихся
06 января
18:46 2021
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На сегодняшний день в стране 135911 человек прошли лечение и 3088 умерли от инфекции COVID-19.   На 6 января в Молдове подтвержден 147871 случай заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 5237 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 25783 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2585 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 268 в крайне тяжелом состоянии (55 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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