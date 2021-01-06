Для обработки ран используется специальный медицинский пистолет, который покрывает открытые раны и ожоговые поверхности особым материалом, сделанным на основе нановолокна. Он является аналогом натурального кожного покрова.

Материал полупрозрачный, поэтому, чтобы увидеть, как идет процесс заживления, врачу не требуется снимать повязку. Собственно, и повязки никакой нет, потому что в этом случае нет необходимости применять традиционные бинты и тампоны.

Свойства наноматериала таковы, что после его нанесения медицинский работник может обрабатывать пораженный участок кожи, не нарушая целостности покрытия, а больной может принимать душ.

Устройство уже нашло применение в клиниках не только Израиля, но и стран Евросоюза, сообщает «The Times Of Israel».