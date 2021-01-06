Среда, 6 января 2021, 21:33

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

В Израиле разработали уникальное устройство для обработки ран

В Израиле разработали уникальное устройство для обработки ран
06 января
18:36 2021
Версия для печати

Для обработки ран используется специальный медицинский пистолет, который покрывает открытые раны и ожоговые поверхности особым материалом, сделанным на основе нановолокна. Он является аналогом натурального кожного покрова.

Материал полупрозрачный, поэтому, чтобы увидеть, как идет процесс заживления, врачу не требуется снимать повязку. Собственно, и повязки никакой нет, потому что в этом случае нет необходимости применять традиционные бинты и тампоны.  

Свойства наноматериала таковы, что после его нанесения медицинский работник может обрабатывать пораженный участок кожи, не нарушая целостности покрытия, а больной может принимать душ.

Устройство уже нашло применение в клиниках не только Израиля, но и стран Евросоюза, сообщает «The Times Of Israel».

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,17+0,31%
EUR21,10+0,24%
GBP23,33+0,04%
UAH0,61+0,62%
RON4,33+0,23%
RUB0,23+0,82%

Курсы валют в MDL на 06.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд