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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове экс-министра Шарова подозревают в незаконных операциях

В Молдове экс-министра Шарова подозревают в незаконных операциях
06 января
13:46 2021
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Бывший министр образования Игорь Шаров не сообщил в Национальное агентство по неподкупности о наличии конфликта интересов. Журналисты портала «Moldova curata» выяснили, что издательство, принадлежащее семье экс-чиновника, получило заказ на издание двух школьных учебников на сумму в 3 млн леев.

«Хотя подпись бывшего министра не фигурирует в документах об издании и закупке учебников, а приказ подписан госсекретарем, законодательство предписывает, что Игорь Шаров должен был заявить в Агентство о конфликте интересов», – указывается в расследовании.

Примечательно, что Шаров является соавтором учебников.

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