Бывший министр образования Игорь Шаров не сообщил в Национальное агентство по неподкупности о наличии конфликта интересов. Журналисты портала «Moldova curata» выяснили, что издательство, принадлежащее семье экс-чиновника, получило заказ на издание двух школьных учебников на сумму в 3 млн леев.

«Хотя подпись бывшего министра не фигурирует в документах об издании и закупке учебников, а приказ подписан госсекретарем, законодательство предписывает, что Игорь Шаров должен был заявить в Агентство о конфликте интересов», – указывается в расследовании.

Примечательно, что Шаров является соавтором учебников.