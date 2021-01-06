В Молдове экс-министра Шарова подозревают в незаконных операциях
06 января
13:46 2021
Бывший министр образования Игорь Шаров не сообщил в Национальное агентство по неподкупности о наличии конфликта интересов. Журналисты портала «Moldova curata» выяснили, что издательство, принадлежащее семье экс-чиновника, получило заказ на издание двух школьных учебников на сумму в 3 млн леев.
«Хотя подпись бывшего министра не фигурирует в документах об издании и закупке учебников, а приказ подписан госсекретарем, законодательство предписывает, что Игорь Шаров должен был заявить в Агентство о конфликте интересов», – указывается в расследовании.
Примечательно, что Шаров является соавтором учебников.