Сегодня Игорь Додон в качестве президента Шахматной федерации Молдовы подписал с министром образования, культуры и исследований Лилией Поголша Меморандум о сотрудничестве между ведомством и Федерацией.

Документ предусматривает ряд мер по популяризации шахмат в нашей стране. Речь идет о реализации программы обучения шахматам в начальной школе за счет факультативных занятий для вторых классов; о подготовке учителей, которые будут преподавать этот предмет; об оснащении специализированных кабинетов, обеспечении учебных заведений необходимым оборудованием для обучения шахматам и организации шахматных соревнований; о поддержке инициативы по организации занятий по шахматам для всех желающих в образовательных учреждениях всех уровней.

«Учитывая важную роль шахмат в воспитании подрастающего поколения, я считаю, что этот шаг внесет существенный вклад в развитие и популяризацию шахмат в Молдове.

Напомню, что в 2021 году Шахматная федерация Молдовы планирует реализовать несколько проектов, таких как «Шахматы высших достижений», «Школьные шахматы», «Женские шахматы» и «Шахматы в сельской местности», – сообщил по итогам встречи Игорь Додон.