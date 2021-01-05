Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывода из Приднестровья российских миротворцев, назвав это потенциальной опасностью.

Песков также заявил, что на Россию накладывается определенный груз, и страна готова нести его и занимать ответственную позицию на международной арене.

«Пришла Майя Санду, стала президентом Молдовы, и вот первое заявление – как будто бы в Молдавии нет других проблем – что нужно убрать русских миротворцев из Приднестровья. Потенциальная опасность? Да, еще какая. А сколько еще таких точек… И поэтому, конечно, это накладывает особый груз на крупные государства, такие как Россия, но Россия, слава богу, способна нести этот груз и занимать ответственную позицию», – сказал Песков в интервью “Соловьев Live” на канале в YouTube.