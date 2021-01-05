В течение прошедшего дня, 5 января, зарегистрированы еще 16 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 37-летняя женщина из Каушанского района, 64-летняя женщина из Кишинева, 65-летний мужчина из Ниспоренского района, 61-летний мужчина из Кишинева, 53-летняя женщина из Кишинева, 74-летняя женщина из Каларашского района, 72-летний мужчина из Оргеевского района, 55-летний мужчина из Комратского района, 68-летний мужчина из района Кагул, 69-летний мужчина из Кишинева, 79-летняя женщина из Резинского района, 64-летняя женщина из Криулянского района, 59-летняя женщина из района Штефан-Водэ, 65-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 66-летний мужчина из Кишинева, 59-летний врач из Хынчешть. На вечер 5 января 134751 человек выздоровел после заражения вирусом COVID-19 и 3070 человек умерли от инфекции.