Ученые из Университета Миссисипи в США проследили, как люди с разными чертами характера воспринимают пандемию. Исследование охватило свыше четырехсот человек, возраст которых колебался от восемнадцати до семидесяти восьми лет.

Все они должны были описать, как воспринимали пандемию коронавируса. При этом ученые определяли, какие черты характера присутствовали у того или иного респондента. Особое внимание обращали на так называемую «темную тетраду». В психологии так характеризуют нарциссизм, психопатию, садизм и макиавеллизм. Однако все опрошенные не были пациентами психиатров с поставленным диагнозом, но некоторую склонность к упомянутым качествам демонстрировали.

Выяснилось, что те, у кого присутствовала склонность к садизму, воспринимали пандемию коронавируса достаточно положительно. Возможно, им доставляли удовольствие страдания других. Эти люди от пандемии не пострадали, как те, кто был склонен к психопатии. То есть на психику антиобщественных личностей распространение инфекции негативно не повлияло.

Обладатели нарциссических черт даже помогали пострадавшим, потому что им хотелось получить похвалу со стороны. А маккиавеллисты считали, что пандемия ограничивает их возможности в достижении поставленных целей, поэтому воспринимали ее негативно.

Ученые провели исследование на примере пандемии, но жизнь постоянно преподносит неприятные сюрпризы в виде природных бедствий и техногенных катастроф, военных конфликтов и межэтнических столкновений. Поэтому выводы ученых могут быть полезны с точки зрения понимания того, как на все это могут реагировать разные типы личности, сообщает «Science Alert».