Один ушлый британец сумел «нагреть» государство на кругленькую сумму. Он подтасовал документы и добился назначения себе государственных пособий в общей сложности более чем на пятьсот пятьдесят тысяч фунтов стерлингов.

Мошенника разоблачили, и суд обязал его возместить ущерб. Причем государство проявило гуманность и выделило виновному универсальный кредит. Так вот подсчеты показали, что, если осужденный будет ежемесячно возвращать около тридцати пяти фунтов, на выплату всей суммы уйдут тысяча триста сорок четыре года (!). Это примерно пятнадцать человеческих жизней.

К слову, этот случай не первый, когда в Министерстве труда невнимательно относятся к проверке документов при назначении пособий. К примеру, в 2019 году по этой причине государственному бюджету был нанесен ущерб свыше четырех с половиной миллионов фунтов стерлингов, пишет газета «The Sun».