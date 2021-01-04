В течение прошедшего дня, 4 января, зарегистрированы еще 17 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 57-летняя женщина из Флорештского района, 43-летний мужчина из района Шолдэнешть, 65-летняя женщина из района Чимишлия, 58-летний мужчина из района Шолдэнешть, 72-летний мужчина из Кишинева, 77-летний мужчина из Кишинева, 73-летний мужчина из Кишинева, 57-летний мужчина из Кишинева, 72-летняя женщина из Сынжерейского района, 80-летний мужчина из района Шолдэнешть, 57-летняя женщина из Резинского района, 60-летний мужчина из Кишинева, 65-летняя женщина из Кишинева, 66-летняя женщина из Кишинева, 68-летний мужчина из Кишинева, 80-летняя женщина из Кишинева, 73-летний мужчина из Дубоссарского района. На вечер 4 января 134021 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3054 человека умерли от инфекции.