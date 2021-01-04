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Газета "Кишиневские новости"

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Узбеков хотят посадить на велосипеды

Узбеков хотят посадить на велосипеды
04 января
17:11 2021
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Государственный комитет по туризму принял решение создать в Узбекистане Национальную сеть велосипедных магистралей, сообщает Podrobno.uz.

Велотрассы должны соединить все туристические центры страны, зоны отдыха и заповедники. «В Узбекистане предусматривается развитие велосипедной инфраструктуры, велошеринга. В стране будет создана безбарьерная и безопасная среда, позволяющая передвигаться на велосипедах и другом личном транспорте», – рассказали корреспонденту агентства в Комитете по туризму. Также в ближайшее время планируется проведение крупных веломарафонов, посвященных Всемирному дню велосипедного спорта и Неделе европейской мобильности.

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