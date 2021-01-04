Австрийское статистическое бюро распространило информацию, согласно которой второе этническое меньшинство в стране – румыны.

Всего на 1 января 2020 года их насчитывалось 123 461 человек. Первым этническим меньшинством в Австрии являются немцы – 200 059 человек. Сербы третьи – 122 364, а турки четвертые – 117 640. Всего доля иностранцев в населении Австрии составляет 16,7 процентов. Больше всего румын проживает в Италии – 1 207 919 и Германии – 965 000.