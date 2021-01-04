Майя Санду испытывает страх. Она боится брать ответственность за управление страной и пытается заставить министров, которых нещадно критиковала, остаться в правительстве. Об этом написал депутат ПСРМ Богдан Цырдя, комментируя письмо новоизбранного президента к Иону Кику.

«Понимаете весь маразм ситуации?

Целый год Санду кричала, что правительство Кику – это либо воры, либо дураки! Требовала от них немедленно собрать чемоданы и убраться восвояси!

Натравила трактористов, маршрутчиков, рестораторов! Топтали колумбы, калечили полицейских, ломали трибуны, устраивали мордобои в парламенте!

И вот министры написали заявление об отставке, как и просила Санду.

Теперь она же требует от этих министров остаться, иначе хуже будет!

Как можно требовать от человека быть и.о. министра, если он не желает этого?

А еще у Санду звериный страх. Она боится брать ответственность. А как критиковала правительство», – заключил Цырдя!