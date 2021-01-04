Внушительное состояние бывшего телохранителя Майи Санду, назначенного в Службу госохраны, было приобретено в предвыборные годы.

Недавно бывший телохранитель Майи Санду был назначен заместителем начальника Службы госохраны и защиты. Попа достался Санду по наследству от Влада Филата, которого бодигард обслуживал в бытность премьером. За эти заслуги Василе Попа был награжден президентом Николаем Тимофти медалью “Meritul Militar”. Намеренно или случайно Василе Попа указал в резюме, что награду он получил в 2006 году во времена Владимира Воронина.

Декларация об имуществе Василе Попа позволяет сделать вывод, что простой офицер может вести роскошный образ жизни. Так, за 9 месяцев 2020 года он получил в виде зарплаты 174532 лея (почти 19 тыс. в месяц), пособие 158014 леев (почти 17 тыс. в месяц) и пенсию 55 тыс. леев (6 тыс. в месяц). В то же время жена Василе Попа, являющаяся муниципальным советником, получила в мэрии 39393 лея (почти 4 тыс. леев в месяц).

Отметим, что в 2018 году, когда Попа заявил, что на добровольных началах охраняет Майю Санду, его семья сделала дорогие приобретения. Ими стали земельный участок с кадастровой ценой 86991 лей. Тогда же супруги купили дом в 114 кв.м., оцененный в 1063168 леев, а также квартиру в 100 кв.м. по цене всего лишь 369712 леев (18,5 тыс. евро). В 2018 году Попа купил и гараж за 60 тыс. леев.

Предвыборные годы, кажется, весьма благотворны для семьи Василе Попа. В 2020 году в разгар кризиса, пандемии и президентской кампании он покупает квартиру площадью 65 кв.м. по цене всего лишь 169200 леев (8500 евро).

Супруги владеют двумя автомобилями: Hyundai i30 2013 года выпуска, Hyundai Matrix – 2005, а также трактором K-700.