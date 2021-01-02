За 2020 год в авиакатастрофах погибло больше людей, чем за 2019 год, пишет ВВС.

По данным сайта Flightradar 24, количество коммерческих рейсов в 2020 году упало на 42% в сравнении с 2019. Однако, несмотря на закрытые из-за пандемии границы, за 2020 год в авиакатастрофах по всему миру погибло 299 человек. В 2019 году это число было ниже – 257 человек. Эксперты не знают, чем объяснить рост катастроф в год, когда число авиаперевозок резко упало. Коронавирус серьезно повлиял на авиацию. В нестабильной экономической ситуации и отсутствии поддержки со стороны государства самые крупные авиакомпании были вынуждены проводить сокращения, а некоторые и вовсе закрылись. Так, например, крупнейший британский независимый лоукостер Flybe объявили о банкротстве уже в начале марта. Прекратила свою деятельность и вторая по величине итальянская авиакомпания Air Italy. Также были закрыты две норвежские компании-перевозчики BRA и Norwegian Air, австрийская фирма Level Europe и ряд других.