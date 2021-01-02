Рождественская рейв вечеринка во Франции закончилась столкновениями с полицией! Об этом пишет ВВС.

С момента начала пандемии во Франции было зарегистрировано свыше 2,6 млн зараженных коронавирусом на 64 892 смерти. Власти ввели строгий карантин на период рождественских праздников, но некоторых это не остановило. Во французском городе Льерон была организована рейв вечеринка на 2 500 человек. Организаторы планировали, что праздник не закончится до вторника, 5-го января, но полицейские нагрянули слишком быстро. Среди тусовщиков оказались туристы из Великобритании и Испании. Расходиться мирно присутствовавшие отказались. Дебоширы подожгли одну машину и оказали сопротивление силам правопорядка. Трое полицейских пострадали. Было выписано более 1 200 штрафов и совершены аресты особо буйных.