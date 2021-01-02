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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 января 3020 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 января 3020 смертельных случаев
02 января
20:26 2021
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В течение прошедшего дня, 2 января, зарегистрированы еще 16 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 84-летний мужчина из Приднестровья, 73-летняя женщина из Приднестровья, 66-летний мужчина из Приднестровья, 71-летняя женщина из Кагульского района, 67-летняя женщина из Кагульского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 76-летний мужчина из района Дрокия, 79-летняя женщина из Кишинева, 59-летняя женщина из Теленештского района, 70-летняя женщина из Кишинева, 53-летняя женщина из Кишинева, 61-летний мужчина из Кишинева, 64-летняя женщина из Кишинева, 78-летний мужчина из Кишинева, 75-летний мужчина из Кишинева, 64-летний мужчина из Окницкого района. На вечер 2 января 132342 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3020 человек умерли от инфекции.

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