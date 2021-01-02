Несколько десятков одесситов возле памятника Тарасу Шевченко 1 января отметили день рождения Степана Бандеры, сообщает «Думская».

Молодые люди из организаций «Правый сектор» и «Права молодь» жгли факелы, развернули желто-синий флаг, спели гимн Украины и почтили минутой молчания погибших за свободу страны. Выступая перед немногочисленными сторонниками, руководитель одесского «Правого сектора» Никита Нарез рассказывал: «Степан Бандера жил в непростые времена, тогда было еще сложнее и страшнее, чем сейчас, но он не сломался и не отступил от своих принципов. Нам всем нужно учиться быть идейными и бороться за независимость так, как это делал Бандера – он остается для нас примером несгибаемости и мужества».