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Газета "Кишиневские новости"

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Новогодняя речь Ильхама Алиева была о войне с Арменией

Новогодняя речь Ильхама Алиева была о войне с Арменией
01 января
18:41 2021
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в новогодней речи говорил о недавней войне с Арменией и о том, что именно под его руководством страна, а точнее армия, смогла вернуть оккупированные в 1992 году земли, сообщает azertag.az

Глава государства заверил соотечественников в том, что никогда бы не допустил того, чтобы в Нагорном Карабахе было создано второе армянское государство. «2020 год останется в истории как год нашей славной Победы. Нанеся Армении поражение за 44 дня, Азербайджан освободил родные земли от оккупации. Эта Победа будет жить в памяти азербайджанского народа вечно. Это – историческая Победа. Мы восстановили историческую справедливость», – объявил Алиев. По его словам, сила страны в ее экономике, которая самодостаточна и не зависит ни от каких международных финансовых структур.

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