В течение прошедшего дня, 30 декабря, зарегистрированы еще 25 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 67-летний мужчина из Кишинева, 70-летняя женщина из Оргеевского района, 53-летняя женщина из Кишинева, 58-летний мужчина из Яловенского района, 72-летний мужчина из Яловенского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 43-летний мужчина из Дубосарского района, 69-летний мужчина из Комратского района, 73-летний мужчина из Комратского района, 70-летний мужчина из Комратского района, 64-летняя женщина из Хынчештского района, 88-летняя женщина из Хынчешского района, 58-летний мужчина из Хынчешского района, 78-летняя женщина из района Дрокия, 57-летний мужчина из Кишинева, 61-летний мужчина из Теленештского района, 66-летняя женщина из Кишинева, 47-летний мужчина из Яловенского района, 52-летняя женщина из Оргеевского района, 33-летняя женщина из Кишинева, 66-летняя женщина из Кишинева, 72-летний мужчина из района Кагул, 75-летний мужчина из Кишинева, 57-летняя женщина из Кишинева, 71-летний мужчина из Кишинева. На вечер 30 декабря 129539 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2959 человек умерли от инфекции.