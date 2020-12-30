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Газета "Кишиневские новости"

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Великобритания проведет вакцинацию всех граждан

Великобритания проведет вакцинацию всех граждан
30 декабря
20:11 2020
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Великобритания одобрила вакцину Oxford-AstraZeneca. Первая партия препарата будет готова к понедельнику, 4 января, сообщает ВВС.

Число зараженных в Великобритании продолжает стремительно расти. Власти вводят жесткие изоляционные меры на неопределенный период. Никаких послаблений на время зимних праздников не предвидится. 29-го декабря число зараженных превысило 53 тыс. граждан. Великобритания заказала партию в 100 млн доз недавно одобренной вакцины Oxford-AstraZeneca. Этого будет достаточно для вакцинации 50 млн граждан. По заявлению министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, суммарного числа вакцин от Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech должно хватить для вакцинации всего населения страны.

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