Великобритания одобрила вакцину Oxford-AstraZeneca. Первая партия препарата будет готова к понедельнику, 4 января, сообщает ВВС.

Число зараженных в Великобритании продолжает стремительно расти. Власти вводят жесткие изоляционные меры на неопределенный период. Никаких послаблений на время зимних праздников не предвидится. 29-го декабря число зараженных превысило 53 тыс. граждан. Великобритания заказала партию в 100 млн доз недавно одобренной вакцины Oxford-AstraZeneca. Этого будет достаточно для вакцинации 50 млн граждан. По заявлению министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, суммарного числа вакцин от Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech должно хватить для вакцинации всего населения страны.