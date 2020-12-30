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Газета "Кишиневские новости"

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Из-за оползня в Норвегии дома завалило слоем земли

30 декабря
20:11 2020
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Оползень в норвежской деревне похоронил под толстым слоем грязи и земли несколько домов, есть пострадавшие. Об этом пишет ВВС.

Страшный оползень почти разрушил норвежскую деревню Еррум, находящуюся всего в 25 км от Осло. Население Еррума – чуть больше 5 тыс. человек, сама деревня занимает площадь в 83 квадратных километра. По официальному заявлению представителей правопорядка Норвегии, 26 человек пропали без вести. Масштабная спасательная операция продолжается. Почти все жители населенного пункта были в срочном порядке эвакуированы. Несколько человек оказались заблокированы в собственных домах, после того как строения накрыло землей. Оползни – довольно частое явление в Норвегии. Частные дома сходят в низину или вовсе переворачиваются.

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