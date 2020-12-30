Перевыборы Игоря Додона на должность председателя ПСРМ дадут новый импульс политическому формированию, уверен председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

«Возвращение Игоря Додона к руководству партией принесет только позитивные вещи. Он создал партию в той форме, в которой она существует. Он лично участвовал в создании всех территориальных организаций и знает там всех людей. Диалог с президентом Додоном полезен для всех членов партии. Он и в дальнейшем будет интенсивно заниматься партийными делами», – заявил депутат в интервью для телекомпании NTV Moldova.

Фуркулицэ подтвердил, что команда ПСРМ остается консолидированной. Политформирование выполнило свои обещания, данные во время избирательной кампании.