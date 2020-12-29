Ситуация в Великобритании меняется со скоростью звука. Сегодня, 29-го декабря было зафиксировано свыше 53 тыс. зараженных коронавирусом, сообщает ВВС.

Великобритания ставит очередной рекорд заболевших Covid-19 за сутки. Новый тип коронавируса, обнаруженный в Лондоне распространяется на 70% быстрее оригинальной версии, что грозит коллапсом системы здравоохранения страны. Больницы Англии переполнены, правительство вводит все новые ограничительные меры. 28-го декабря было зарегистрировано 41 385 новых зараженных. За следующие сутки появилось еще 53 135 больных. В соответствии с данными правительства, нынешняя ситуация выглядит куда плачевнее, чем то, что было во время пика пандемии, в апреле месяце.