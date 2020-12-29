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Газета "Кишиневские новости"

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Пугающий рост числа зараженных в Великобритании – 53 тысячи

Пугающий рост числа зараженных в Великобритании – 53 тысячи
29 декабря
21:46 2020
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Ситуация в Великобритании меняется со скоростью звука. Сегодня, 29-го декабря было зафиксировано свыше 53 тыс. зараженных коронавирусом, сообщает ВВС.

Великобритания ставит очередной рекорд заболевших Covid-19 за сутки. Новый тип коронавируса, обнаруженный в Лондоне распространяется на 70% быстрее оригинальной версии, что грозит коллапсом системы здравоохранения страны. Больницы Англии переполнены, правительство вводит все новые ограничительные меры. 28-го декабря было зарегистрировано 41 385 новых зараженных. За следующие сутки появилось еще 53 135 больных. В соответствии с данными правительства, нынешняя ситуация выглядит куда плачевнее, чем то, что было во время пика пандемии, в апреле месяце.

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