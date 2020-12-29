Мэтр скончался от коронавируса в возрасте 86 лет, передает ВВС.

Первый китайский пианист, заслуживший мировое признание и успех, Фоу Тсонг скончался в Лондоне от коронавируса. Смерть виртуоза подтвердил его ученик, профессор британского Королевского колледжа музыки. Среди пианистов Фоу считался великим мастером. Тсонг родился в Китае в 1934 году в семье интеллектуальной элиты. Впервые он услышал западную классическую музыку в очень раннем возрасте. Любовь к западному искусству юному Фоу привил его отец, несколько лет живший во Франции. Тсонг учился вместе с основателем шанхайского симфонического оркестра Марио Пачи. В возрасте 19 лет Фоу переехал из Китая в Польшу, чтобы продолжить обучение и спустя два года выиграл престижную премию Шопена. В 1959 году Фоу Тсонг поселился в Лондоне и стал известным на весь мир пианистом, дающим концерты по всей Европе и США.