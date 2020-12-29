Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан Мосгорсуд приговорил к пятнадцати годам колонии, ее признали виновной в шпионаже в пользу Республики Молдова, сообщает ТАСС.

Ранее говорилось и о том, что выпускница кишиневского Международного свободного университета ULIM передавала некие секретные сведения и представителям румынской разведки. По версии следствия, Цуркан была привлечена к сотрудничеству Службой информации и безопасности Республики Молдова в 2004 году. Топ-менеджер делилась с СИБом сведениями о поставках электроэнергии с территории России в Украину. Цуркан считает, что дело против нее возбуждено по инициативе недоброжелателей, желавших сместить ее с должности. Принадлежавшие осужденной 656 миллионов рублей обращены в доход государства.