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Газета "Кишиневские новости"

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В Москве осудили молдавскую Мата Хари

В Москве осудили молдавскую Мата Хари
29 декабря
16:26 2020
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Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан Мосгорсуд приговорил к пятнадцати годам колонии, ее признали виновной в шпионаже в пользу Республики Молдова, сообщает ТАСС.

Ранее говорилось и о том, что выпускница кишиневского Международного свободного университета ULIM передавала некие секретные сведения и представителям румынской разведки. По версии следствия, Цуркан была привлечена к сотрудничеству Службой информации и безопасности Республики Молдова в 2004 году. Топ-менеджер делилась с СИБом сведениями о поставках электроэнергии с территории России в Украину. Цуркан считает, что дело против нее возбуждено по инициативе недоброжелателей, желавших сместить ее с должности. Принадлежавшие осужденной 656 миллионов рублей обращены в доход государства.

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