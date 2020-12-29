Депутаты ПСРМ ожидали услышать от президента вариант решения о проведении досрочных парламентских выборов, а услышали только вопросы главы государства. Лидер фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ заявил, что консультации с президентом не внесли ясности. Депутат рассказал в интервью Europa Liberă о том, что у Майи Санду нет четкого плана проведения выборов.

«Мы немного сконфужены, потому что президент больше интересовалась нашим мнением. Мы ожидали услышать мнение или ее предложение как посредника, так как ей принадлежит инициатива. Конечно, мы пришли с этим решением – досрочными выборами, так как мы начали этот процесс», – заявил Фуркулицэ.

Парламентарий подтвердил, что Конституция предельна ясна в этом отношении. Парламент 3 месяца не одобряет законов или дважды не одобряет кандидатуру премьера.

«Мы готовы анализировать любое предложение, которое выдвинет президент. Сегодня мы были готовы услышать ее предложение, а не вопрос: что вы делаете? Нас 37 депутатов, мы можем действовать исходя из этого числа», – объяснил Фуркулицэ.

Напомним, что социалисты выступают за скорейшее проведение досрочных выборов. Эта тема обсуждалась в ходе заседания политформирования с участием Игоря Додона. ПСРМ запустил юридическую процедуру, необходимую для проведения выборов. Социалисты считают, что нынешний состав не соответствует воле народа, выраженной в феврале 2019 г.