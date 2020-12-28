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Газета "Кишиневские новости"

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Цена на природный газ в Украине бьет рекорды

28 декабря
18:06 2020
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Компания “Нафтогаз” повысила цену на голубое топливо для населения Украины на 14%.

В январе 2021 года стоимость газа будет составлять 7,22 гривны за кубометр (4,39 леев) с НДС и без учета стоимости доставки топлива. Газопоставляющие компании в рамках конкурентного рынка природного газа уже предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене до 10,8 гривни (6,56 леев) за кубометр.

Отметим, что в Молдове, после снижения тарифа в октябре 2020 года, его размер для бытовых потребителей составляет 4,64 лея за 1 кубометр газа.

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