Компания “Нафтогаз” повысила цену на голубое топливо для населения Украины на 14%.

В январе 2021 года стоимость газа будет составлять 7,22 гривны за кубометр (4,39 леев) с НДС и без учета стоимости доставки топлива. Газопоставляющие компании в рамках конкурентного рынка природного газа уже предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене до 10,8 гривни (6,56 леев) за кубометр.

Отметим, что в Молдове, после снижения тарифа в октябре 2020 года, его размер для бытовых потребителей составляет 4,64 лея за 1 кубометр газа.