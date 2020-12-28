На заседании кабинета министров, где присутствовал президент Гурбангулы Бердымухамедов, рассматривались альтернативные способы борьбы с коронавирусом, сообщает «Хроники Туркменистана».

В Ашхабаде узнали, что в университетской больнице города Эссен (Германия) ученные предположили – кислота из корня солодки нейтрализует воздействие Covid-19 на организм человека. Глава государства распорядился изучить этот вопрос. «Так как в настоящее время ученые всех стран ищут эффективные средства от этой опасной инфекции, одним из таковых мог бы стать солодковый корень», – предположил Бердымухамедов. Он и присутствовавшие на заседании избегали употреблять термин «коронавирус». Официально в стране им никто не болеет. Ранее президент рекомендовал в качестве профилактической меры окуривать помещения гармалой (ядовитое лекарственное растение, ред.) и есть суп унаш, в который входят баранина, лапша, фасоль и острый перец.