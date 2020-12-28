Лидеры ПДС, застигнутые врасплох неожиданным демаршем премьера, заявившего об уходе с должности после 31 декабря, в растерянности то жестко критикуют правительство Кику за это, то вдруг начинают радоваться.

«Мы констатировали, что правительство сбежало… Без Кику будет намного лучше», – заявил депутат ПДС Игорь Гросу после консультаций с главой государства.

Он также сообщил, что ПДС не поддерживает идею нового переходного правительства. Гросу полагает, что Санду не будут предлагать кандидатуру на пост премьера, а до досрочных парламентских выборов координировать работу в правительстве будут государственные секретари.

По мнению ПДС, самым простым и честным способом запуска механизма досрочных выборов стала бы остановка работы парламента на 90 дней. Также в ПДС сообщили, что обратятся в Конституционный суд, чтобы выяснить, как можно распустить парламент.