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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В США разработали суперантибиотики принципиально нового типа

В США разработали суперантибиотики принципиально нового типа
28 декабря
15:21 2020
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Известно, что антибиотики, основное назначение которых – борьба с бактериями, в большинстве своем негативно действуют на иммунную систему организма. Однако специалисты из Вистаровского института в Филадельфии разработали принципиально новый тип препаратов, обладающих двойным действием. Его назвали «иммуноантибиотик». Он способен одновременно уничтожать болезнетворные бактерии и активизировать иммунитет. Причем, как оказалось, новый антибиотик эффективен против бактерий, выработавших резистентность практически ко всем известным антибактериальным средствам.

Эта разработка очень актуальна, потому что устойчивость бактерий к антибиотикам превратилась в огромную проблему, и не только медицинскую. Как подсчитали во Всемирной организации здравоохранения, через тридцать лет из-за резистентности к антибиотикам ежегодная смертность может достигнуть десяти миллионов человек, а мировая экономика будет терять до ста триллионов долларов, пишет «Daily Mail».

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