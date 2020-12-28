Известно, что антибиотики, основное назначение которых – борьба с бактериями, в большинстве своем негативно действуют на иммунную систему организма. Однако специалисты из Вистаровского института в Филадельфии разработали принципиально новый тип препаратов, обладающих двойным действием. Его назвали «иммуноантибиотик». Он способен одновременно уничтожать болезнетворные бактерии и активизировать иммунитет. Причем, как оказалось, новый антибиотик эффективен против бактерий, выработавших резистентность практически ко всем известным антибактериальным средствам.

Эта разработка очень актуальна, потому что устойчивость бактерий к антибиотикам превратилась в огромную проблему, и не только медицинскую. Как подсчитали во Всемирной организации здравоохранения, через тридцать лет из-за резистентности к антибиотикам ежегодная смертность может достигнуть десяти миллионов человек, а мировая экономика будет терять до ста триллионов долларов, пишет «Daily Mail».