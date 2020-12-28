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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: На досрочных выборах возможно создание единого блока левых сил

Додон: На досрочных выборах возможно создание единого блока левых сил
28 декабря
11:31 2020
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При наличии желания у потенциальных партнеров на левом фланге, возможно создание единого блока для участия в парламентских выборах. Об этом эксклюзивном в интервью российскому информационному агентству ТАСС рассказал экс-президент Игорь Додон.

«На этих досрочных парламентских выборах, если будет желание у наших потенциальных партнеров по левому флангу, можно сделать единый блок, единый фронт, объединить все силы против этой угрозы. А это реальная угроза для государства, для Молдовы», – сказал Игорь Додон

По его словам, чтобы избежать сценария, по которому Молдову внешние силы могут использовать как еще один источник конфликта вблизи России, рассматривается еще один вариант – создание поствыборного единого блока.

«После парламентских выборов я не исключаю и такой сценарий тоже. Есть и другие [сценарии]. Но то, что мы будем активно участвовать в политической жизни Молдовы, это 100%», – заверил Игорь Додон.

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