В Молдове на выборах не стоял вопрос – победит Додон или проиграет. Это была жесткая геополитическая игра, и для граждан Молдовы это очень плохо. Об этом в эксклюзивном интервью российскому информационному агентству ТАСС рассказал экс-президент Игорь Додон.

«Я четко понимаю и осознаю, что это очень плохо для Молдовы будет, это попытка зажечь еще один фитиль вокруг России. А в этом как раз будет ведущая роль нового президента Молдовы. Для Молдовы, для граждан Молдовы это очень плохо. Может, для каких-то заокеанских партнеров это интересно, но я не вижу, зачем это крупнейшим европейским странам — Франции, Германии, другим. Чтобы рядом с границей полыхала еще одна горячая точка. Это самый опасный сценарий», – отметил Игорь Додон.

По словам Игоря Додона, в ноябре в Молдове не было избирательной кампании в обычном понимании этого слова, а шла жесткая геополитическая борьба.

«Здесь было не то что — победит Додон или проиграет. Я думаю, здесь была жесткая геополитическая игра, геополитический расчет. Если мы видим и следим [за тем], что происходит вокруг России сейчас, мы понимаем, что выборы в Молдове было частью этой общей стратегии», – заключил Игорь Додон.