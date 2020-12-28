Запад будет требовать политический счет за поддержку, оказанную на выборах в Молдове новому президенту. И это может быть очень опасно для Молдовы. Об этом в эксклюзивном интервью российскому информационному агентству ТАСС рассказал экс-президент Игорь Додон

«Я думаю, что Запад предъявит политический счет новому президенту. В чем он будет состоять, мы еще увидим. Но выплата по счетам обязательна, выплату по счетам будут требовать. И мне кажется, что это очень опасно для Молдовы. Потому что, скорее всего, позиция Запада, в основном США, будет в том, чтобы спровоцировать какой-то очередной конфликт, чтобы затянуть Россию. Мы видим первые заявления, и это заявления по Приднестровью, против российских миротворцев. В начале января будет визит нового президента Молдовы в Киев. Если там будет единая позиция, как блокировать Приднестровье, я думаю, это и есть тот политический счет, который должна будет заплатить новый президент Молдовы», – заявил Игорь Додон.

По его мнению, результаты прошедших в Молдове выборов – результат коллективных усилий Запада, который задействовал в стране все свои ресурсы, чтобы повлиять на политические предпочтения граждан страны.

«Я думаю, очень серьезно Запад постарался. Внутри страны объединились все против одного, запустили спойлеров на левом фланге, которые традиционно голосуют за кандидата от социалистов, за левого кандидата. Несколько тысяч — 14 тыс. — НПО, которые работали жестко на этой избирательной кампании за Майю Санду. И, конечно, беспрецедентная мобилизация граждан Молдовы, которые временно или постоянно находятся в странах ЕС. Причем там это было с использованием админресурса на местах. Я об этом уже говорил: когда есть жесткие карантинные требования по отношению ко всем, а для молдован делают исключение, тысячи человек сидят, танцуют, поют, и полиция их охраняет — понятно, что без админресурса это было бы невозможно. Я думаю, что все эти факторы дали тот результат, который мы получили», – отметил Игорь Додон.