После отставки Иона Кику новому президенту придется сделать экзистенциальный выбор.

По окончании встречи нового президента с уже бывшим премьер-министром стало известно, что свои обязанности Ион Кику (и еще четыре члена кабинета) будут исполнять только до 31 декабря.

В рядах, выдвинувших вотум недоверия — ПДС и Платформы DA, — возникли непонятные растерянность и негодование.

Депутат ПДС Сергей Литвиненко назвал решение Кику «диверсией против государства и его граждан». Такие действия Кику в условиях пандемии и экономического кризиса, по мнению Литвиненко, являются „актом мести своему народу”.

Вице-председатель Платформы DA Александр Слусарь заявил, что Игорь Додон использовал тактику «выжженной земли».

Еще один депутат ПДС Дан Перчун также с обидой прокомментировал действия Кику: «В цивилизованном мире уходящее в отставку правительство обеспечивает хорошую организацию всех дел до назначения другого правительства. А они ушли. Это инфантилизм, они действуют по принципу — я расстроился, забрал свои игрушки и ушел».

Эти заявления сторонников Майи Санду выглядят очень странными, так как именно данные политики более полугода добивались отставки правительства Кику, и теперь, когда им полностью открыли дорогу для действий, возникло негодование.

Что скрывается за всеми этими высказываниями? Ответ достаточно прост: неуверенность в себе. Легко критиковать власть в условиях экстраординарных, невиданных за все последнее время обстоятельств – пандемии, глобального кризиса, а еще и засухи в Молдове. Намного сложнее эффективно действовать в данных весьма непростых обстоятельствах.

В ПДС рассчитывали, что они и дальше будут приписывать все беды правительству Кику. Близкие Майе Санду политологи уже заговорили о том, что «в наследство правительство Кику оставило руины». Как будто принял данный кабинет страну процветающей. Это не так. Как известно, в больницах элементарно не было нужных медикаментов. Правительство Майи Санду не закупило их. Так же существовали проблемы с ассортиментом экипировки для врачей. Не были подготовлены проект бюджета. Правительство Майи Санду лишь отозвало Национальную стратегию развития «Молдова — 2030», не подготовив свою версию с новым видением. Все это доделывала за правительство Санду новая власть.

В целом нужно сказать, что правление «евроинтеграторов» с 2009 по 2019 год ничем, кроме воровства и коррупции, себя не отметило, а разрушение страны длится все 29 лет независимости.

Так что в наследство правительство Кику получило «евроинтеграционные руины» в экономике и социальной сфере, особенно медицине, и должно было ими управлять.

Но цикл закончился, и теперь новому президенту и ее политическим союзникам нужно действовать. Так как до внеочередных выборов пройдет более чем 100 дней, то граждане получат достаточный срок, чтобы понять, кого именно они избрали, демагога и даму из соцсетей или зрелого и ответственного человека, способного руководителя.

Теперь все карты в руках Майи Санду. И все, что она станет делать, будет говорить или в ее пользу или против нее.

Истерика вокруг желания Иона Кику и других членов кабинета ничем не обоснована, потому что Санду вправе назначить новых членов правительства. Напомним, что не так давно, в ноябре, Игорь Додон поменял 4 министров и вице-премьера по реинтеграции.

Так почему аналогичным образом не поступить и Майе Санду? Она может инициировать изменения в составе правительства. А позже назначить одного из своих людей исполняющим обязанности премьер-министра. Это может быть и Вадим Брынзан, бывший министр экономики и инфраструктуры, или, скажем, Алла Немеренко, бывший министр здравоохранения. И, конечно же, предводитель бунтующих трактористов вице-спикер Александр Слусарь или даже сам Андрей Нэстасе, лидер Платформы DA.

Есть и другой вариант: договориться с оппонентами в парламенте и утвердить новое правительство, временное. Оно поработает месяц-другой, решит «наболевшие» вопросы и подаст в отставку, чтобы спровоцировать досрочные выборы.

Как именно поступит Майя Санду, зависит только от одного фактора. Веры в себя.

Если Майя Санду не сомневается в себе, она смело должна идти на назначение нового правительства, в которое войдут неполитические фигуры и профессионалы. Новая власть может показать стране, как надо работать, добьется успехов и, как следствие, партия Майи Санду на досрочных выборах в парламент может получить большинство. Это путь ответственного и мужественного человека, который не сомневается в себе и своих соратниках.

И фактически он является единственно правильным, потому что вариант с точечными назначениями и перестановками в бывшем правительстве Иона Кику будет говорить нам о том, что Майя Санду боится брать ответственность за ситуацию в стране на себя. Кроме того, этот «кабинет исполняющих» все равно будут считать правительством Майи Санду. И все промахи, которые будут им допущены, станут промахами нового главы государства. И, конечно, отразятся на итогах внеочередных выборов в парламент.

Первые обвинительно-истерические заявления сторонников Майи Санду, в частности, Литвиненко, говорят нам о том, что эти люди сомневаются в своих способностях. Они не видят, что судьба дает им прекрасную возможность проявить себя.

Если они и дальше будут выступать с нападками на Кику и Додона, то это покажет всем, что их сомнение в себе настолько велико, что они боятся признаться в этом даже самим себе.

Таким образом, перед Майей Санду встает экзистенциальный вопрос, который возникает перед любым из нас. Быть или не быть?

Обстоятельства новому президенту бросают вызов, и Санду придется убедить общество, что оно не ошиблось, избрав ее главой государства.

Если Майя Санду начнет юлить, хитрить, продолжать вешать всех собак на Додона и Кику и только обвинять их во всех смертных, вместо того чтобы смело взять ответственность на себя – это нам покажет, что человек занял не свое место.

Обратный отсчет начался.