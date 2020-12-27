Реактивный двигатель, на котором летательный аппарат способен обогнуть Землю за два часа, прошел успешные испытания в лабораторных условиях. Специалисты Китайской академии наук опробовали новую разработку в аэродинамической трубе. Удалось достигнуть скорости воздушного потока, которая в девять раз больше, чем скорость звука. Но ученые считают, что потенциал двигателя существенно выше.

Разработчики утверждают, что новый двигатель найдет применение при строительстве многоразовых орбитальных космических кораблей и суперсовременных авиалайнеров нового поколения. Чтобы достигнуть самого отдаленного пункта назначения на планете, им потребуется два-три часа.

В качестве топлива двигатель использует водород, а сплавы, из которых выполнены детали, способны выдержать самые высокие температуры. Какова на самом деле скорость двигателя, еще предстоит установить. Пока что в Китае нет испытательного оборудования достаточной мощности, сообщает «Nation News».