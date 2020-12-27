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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Подводная лодка для туристов нырнет на тысячеметровую глубину

Подводная лодка для туристов нырнет на тысячеметровую глубину
27 декабря
20:21 2020
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Изобретали из Флориды назвали свое детище «Triton». Лодка рассчитана на шесть человек, но число кресел в салоне можно и уменьшить. Круглый салон достаточно вместительный, его диаметр два с половиной метра, и совершенно прозрачный. Поэтому перед глазами туристов предстанет круговая панорама подводных красот.

Салон оснащен установкой кондиционирования воздуха, аккумулятор позволяет проводить экскурсии длительностью до десяти часов. Материал, из которого изготовлена лодка, способен выдержать давление воды на большой глубине. Туристический транс

Экзотический туристический транспорт недешев – пять с половиной миллионов долларов. О стоимости билета на такую экскурсию не сообщается.

А разработчики уже решают следующую задача: проектируют лодку, которой будет под силу спуститься на глубину в четыре километра, сообщает CNN.

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