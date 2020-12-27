Ученые из Королевского университета в Белфасте решили выяснить, насколько эффективно строить «стенку» перед воротами при назначении штрафного удара во время футбольного матча.

В эксперименте участвовали двадцать пять действующих игроков, в их числе десять вратарей. С помощью виртуальной реальности выяснилось, что на самом деле «стенка» скорее мешает, чем помогает голкиперам. Потому что выстроившиеся перед воротами игроки не позволяют вратарю увидеть начало движения мяча к воротам. В результате голкипер позже начинает перемещение на перехват удара. Подсчеты показали, что из-за «стенки» шансы отбить штрафной сократились на тринадцать процентов, особенно если удар наносится с центральной позиции. Тип штрафного удара – прямой или закрученный – значения не имеет, пишет «Daily Mail».