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Газета "Кишиневские новости"

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Бывают не только фиктивные браки, но и фиктивные разводы

Бывают не только фиктивные браки, но и фиктивные разводы
27 декабря
16:11 2020
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Власти Китая борются с разводами, которых становится все больше. Поэтому супругов не разведут раньше, чем через месяц, если оба они согласны. Если же кто-то из двоих возражает, срок ожидания увеличивается еще на месяц.

Китаец, которому очень уж хотелось расстаться с нелюбимой супругой, решил развестись с ней без ее ведома. Он выдал за жену специально нанятую актрису – все равно под маской лица было не разобрать. Развод оформили, но скоро все выяснилось: реальная супруга неожиданно узнала, что она больше не замужем.

Решение суда аннулировали, развод признали фиктивным. Участников представления на несколько суток отправили за решетку, а мужчину еще и оштрафовали за фальсификацию. Но этим дело не кончится. Обманутая супруга требует, чтобы муж, нанятая актриса и даже принявшие решение судьи возместили ей моральный ущерб, сообщает «Нож».     

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