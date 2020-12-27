Власти Китая борются с разводами, которых становится все больше. Поэтому супругов не разведут раньше, чем через месяц, если оба они согласны. Если же кто-то из двоих возражает, срок ожидания увеличивается еще на месяц.

Китаец, которому очень уж хотелось расстаться с нелюбимой супругой, решил развестись с ней без ее ведома. Он выдал за жену специально нанятую актрису – все равно под маской лица было не разобрать. Развод оформили, но скоро все выяснилось: реальная супруга неожиданно узнала, что она больше не замужем.

Решение суда аннулировали, развод признали фиктивным. Участников представления на несколько суток отправили за решетку, а мужчину еще и оштрафовали за фальсификацию. Но этим дело не кончится. Обманутая супруга требует, чтобы муж, нанятая актриса и даже принявшие решение судьи возместили ей моральный ущерб, сообщает «Нож».