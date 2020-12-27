Немецкие и голландские исследователи бьют тревогу: если не остановить глобальное потепление, к концу века уровень Каспийского моря может снизиться на девять – восемнадцать метров. И это еще не самый худший сценарий – через девяносто лет крупнейший на планете внутренний водоем рискует потерять треть своего нынешнего объема.

В результате может разрушиться уникальная экосистема, исчезнет множество видов рыб, птиц, тюленей. Непоправимый урон будет нанесен экономикам прибрежных стран, бюджеты которых получают немалую часть доходов от рыболовства и морской торговли, а береговая линия уйдет далеко от нынешних торговых и пассажирских портов.

Ученые называют причиной этих поистине катастрофических последствий изменение климата. И под такими прогнозами есть основание: уже и сегодня глубина Каспия уменьшается ежегодно на шесть-семь сантиметров. Из-за глобального потепления температура воздуха постоянно повышается за счет увеличения выбросов в атмосферу парниковых газов. И, по мнению исследователей, одним только их уменьшением проблему не решить. Нужны другие кардинальные меры. Но дело осложняется тем, что до сих пор процесс обмеления внутренних озер просто не изучался, и еще каких-нибудь три десятилетия назад эксперты вообще утверждали, что к 2010 году уровень Каспийского моря существенно повысится, сообщает «Science Alert».