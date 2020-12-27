Сегодня в субботу Игорь Додон, находящийся в короткой рабочей поездке в Москве, выставил в соцсетях фотографию семьи с Красной Площади. Как известно, экс-президент Молдовы неизменно придает огромное значение воспитанию молодежи. Нет ни малейшего сомнения в том, что в собственной семье Игорь Додон культивирует дух уважения к историческому прошлому нашей Родины, тесно связанной многовековой дружбой с Россией. Поэтому и экс-президент, видимо, не смог избежать соблазна сделать фото всей своей семьи с главной площади Москвы – вполне обычной традиции многих гостей. Если не знать, что на фото семья важной государственной персоны, можно легко принять их за самых обычных людей. Впрочем, именно таким большинство знакомых с Игорем Додоном и знают бывшего главу нашего государства.

Что и подтвердили множество комментариев в соцсетях.

Елена Выжга: Очень красивая семья! Счастья всем и здоровья!

Тамара Князева: Сил и здоровья Вам и Вашей семье! С наступающим Новым годом!

Елена Мутрук: Красивые и настоящие! Дай вам Бог здоровья, счастья и успехов!

Vlad Gorgos: Asa sa vad totdeauna!

Rodika Furtuna: Здоровья огромное Вам и Вашей семье!!! С Наступающим Новым Годом !!!!

Stella Harmelina: Прекрасных Праздников Вашей семье!

Tatiana Luca-lefter: С наступающими праздниками здоровья, мира и благополучия.

Оксана Берлинская: Игорь Николаевич, в Питер приезжайте тоже. Ждем Вас!

Людмила Пласичук: Прекрасная семья!!! Замечательная пара, хорошие дети!!! Счастья вам, мира, благополучия!!! Пусть новый 2021 год принесет вам радость, удачу и успех!!!