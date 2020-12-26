Эксцентричный директор Одесского зоопарка Игорь Беляков спел песню собственного сочинения в новом клипе, посвященном предстоящим новогодним праздникам, сообщает «Думская».

Поющий городской чиновник предстал в образе быка – символа наступающего года. Снимался клип в зоопарке, возле недавно построенной арки и пруда. Там Беляков-бык неожиданно встречает двух близкородственных животных. Одна из них самка. Самцы за ее внимание начинают конкурировать. В результате на мостике над прудом они сталкиваются лоб в лоб. Беляков-бык выходит победителем и уходит с отбитой у противника партнершей. Директор зоопарка ежегодно предстает в подобного рода клипах: то свиньей, то обезьяной, а то и петухом.