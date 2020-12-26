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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Поющий бык из Одесского зоопарка

Поющий бык из Одесского зоопарка
26 декабря
13:21 2020
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Эксцентричный директор Одесского зоопарка Игорь Беляков спел песню собственного сочинения в новом клипе, посвященном предстоящим новогодним праздникам, сообщает «Думская».

Поющий городской чиновник предстал в образе быка – символа наступающего года. Снимался клип в зоопарке, возле недавно построенной арки и пруда. Там Беляков-бык неожиданно встречает двух близкородственных животных. Одна из них самка. Самцы за ее внимание начинают конкурировать. В результате на мостике над прудом они сталкиваются лоб в лоб. Беляков-бык выходит победителем и уходит с отбитой у противника партнершей. Директор зоопарка ежегодно предстает в подобного рода клипах: то свиньей, то обезьяной, а то и петухом.

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